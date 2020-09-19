نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو يتوج بجائزة جديدة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تمكن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي من الحصول على جائزة أفضل هداف دولي للعام المُنصرم 2019.
وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور كتب رونالدو " سعيد للغاية بالفوز بالجائزة المُقدمة من الأتحاد الدولي للتاريخ واحصاءات كرة القدم كأفضل هداف دولي في العام الماضي 2019.
وقالت شبكة " سبورت ميدياست " الإيطالية أن الدون نجح في الحصول على الجائزة للمرة الخامسة في تاريخة وذلك بعد أن حصل عليها في أربعة مناسبات سابقة أعوام 2013 ، 2014 ، 2016 ، وأخيراً 2017.
يُذكر أن رونالدو يعيش فترة رائعة في مسيرته الرياضية بعد أن وصل إلى الهدف رقم 101 مع منتخب بلاده ويفصله تسعة أهداف فقط للإنفراد بالرقم الأكبر المُسجل بإسم الإيراني علي دائي.
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