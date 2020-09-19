نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تريزيجيه يهنئ الأهلي بعد الفوز بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الإنجليزي التهنئة لفريقه السابق النادي الأهلي بعد حصوله على لقب الدوري المحلي.

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر كتب تريزيجيه "ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره، الفوز بالدوري رقم 42".

يُذكر أن تريزيجيه قد بدأ مسيرته الرياضية في صفوف قطاع الناشئين بالنادي الأهلي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول.

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وجاءت أولى خطوات اللاعب في الملاعب الأوروبية عن طريق أندرلخت البلجيكي ورحل منه لصفوف فريق نادي موسكيرون البلجيكي على سبيل الإعارة.

وواصل اللاعب مسار خطواته الإحترافية باللعب لصفوف فريق نادي قاسم باشا التركي وفي الأخير إستقر به المطاف في ناديه أستون فيلا.

وحقق اللاعب مع النادي الأهلي لقب الدوري عام 2013 - 2014 وهو الأخير له قبل الرحيل لخوض تجربة الإحتراف.