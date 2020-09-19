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بشرى سارة لإشبيلية قبل مواجهة بايرن ميونخ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة لإشبيلية قبل مواجهة بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية الإسباني نبأ سار خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعودة نجم الفريق المغربي الأصل الإسباني الجنسية منير الحدادي لتدريب الأندلسيين بعد أن تأكد تعافيه من الإصابة بفيروس المستجد كوفيد 19.

وكانت تلك الإصابة قد خلفت الحدادي المشاركة مع زملائه في فترة الإعداد الخاصة بالموسم الجديد ، حيث جاءت نتيجته إيجابية قبل أسبوع واحد من إنضمام اللاعبين للتدريبات الخاصة بالإعداد لانطلاقة موسم 2020-2021.

ومن المُنتظر أن ينضم اللاعب لصفوف فريقه ويخوض التدريبات الجماعية ما يجعله قريب للغاية من الدخول في قائمة مباراة بايرن ميونخ والتي تقام في مدينة بودابست المجرية الأسبوع القادم لحساب بطولة السوبر الاوروبي.

وكان اللاعب قد تم عزله للتأكد من شفاءه بنسبة كبيرة وقام بتدريات فرديه في الفترة ما بين إصابته وحتى تماثله للشفاء.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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