برشلونة يستهدف نجم أتلتيكو مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بإهتمام إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بخدمات نجم أتلتيكو مدريد الإسباني للحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.
وقالت صحيفة " ماركا " الإسبانية أن إدارة البلوجرانا ترغب في الحصول على توقيع الجناح أندريس سولانو في الصيف الجاري حيث أنه من المُنتظر أن ينضم لقائمة اللاعبين الراحلين عن اكاديمية أتلتيكو مدريد خلال الميركاتو الجاري.
وعلى الرغم من أن برشلونة يراقب اللاعب عن كثب لكن إدارة الروخيبلانكوس لن تسمح للاعب الشاب صاحب الإثنين وعشرين عاماً بالرحيل في هذا الصيف خاصةً وأنه يرتبط بعقد مع كتيبة دييجو سيميوني حتى صيف العام 2022.
ولم يلعب سولانو مع الفريق الأول لأتلتيكو مدريد سوى مرة واحدة فقط، منذ بداية موسم 2019/2020 في كافة المسابقات كانت ضد ليجانيس في الدوري الأسباني.
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