نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فينيسيوس جونيور يعود لقميصه الجديد بعد رحيل بيل في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عاد الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني إلى إرتداء رقمه المُفضل إعتباراً من الموسم الجديد 2020-2021.
وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر نشر جونيور صورة له وهو يلعب بالقميص رقم 20 في نادي فلامنجو البرازيلي والذي كان يلعب له قبل الريال.
وعلق اللاعب على الصورة كاتباً رقم 20 مرة جديدة في إشارة واحدة منه لإرتداءه نفس الرقم مع الريال الموسم الجاري.
وحصل فينيسيوس جونيور على رقم 20 بعد أن تنازل عنه ماركو أسينسيو وتركه لإرتداء رقم 11 بدلاً من الويلزي جاريث بيل الذي إنتقل لتوتنهام هوتسبيرز الإنجليزي.
وسبق وأن إنضم فينيسيوس للريال صيف العام 2018 قادماً من فلامنجو البرازيلي في صفقة كلفت خزائن النادي وقتها 45 مليون يورو.
وارتدى البرازيلي القميص رقم 28، في الموسم الأول له مع كتيبة زين الدين زيدان قبل أن يحصل على رقم 25 في الموسم الماضي.
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