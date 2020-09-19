نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يزين قائمة الأرجنتين قبل خوض تصفيات المونديال في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن قائمة فريقه التي ستخوض مباريات التوقف الدولي في شهر أكتوبر المقبل، حيث سيلعب الفريق في تصفيات كأس العالم الذي سيقام في قطر 2022.
ويستضيف المنتخب الأرجنتيني نظيره الاكوادوري يوم 9 اكتوبر المقبل، وسوف يحل ضيفًا ثقيلًا على منتخب بوليفيا يوم 14 من نفس الشهر.
وتأتي قائمة منتخب الارجنتين كالتالي :-
حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز – خوان موسو – أجوستين مارتشيسين.
خط الدفاع: خوان فويث – رينزو سارابيا – خيرمان بيتزيلا – نيكولاس أوتاميندي – والتر كانيمان – ليوناردو باليردي – نيوين بيريز – نيكولاس تاجليافيكو – ماركوس أكونيا – فاكوندو ميدينا.
خط الوسط: لياندرو باريديس – جيدو رودريجيز – رودريجو دي باول – إزيكييل بالاسيوس – جيوفاني لوسيلسو – نيكولاس دومينجيز.
خط الهجوم: ليونيل ميسي – باولو ديبالا – لوكاس أوكامبوس – نيكولاس جونزاليس – أليكسيس ماك أليستر – أليخاندرو جوميز – خواكين كوريا – لوكاس ألاريو – لاوتارو مارتينيز – جيوفاني سيميوني – كريستيان بافون.
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