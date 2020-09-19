ضياء السيد: الأهلي سيرفع اسم فايلر فى سوق المدربين.. ويجب إراحة اللاعبين

يري ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أنه يجب إراحة لاعبي الأهلي بعد التتويج بالدوري المصري الـ42، وقبل استئناف بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلي في التتويج رسميًا بلقب الدوري المصري للمرة الـ 42 في تاريخه والخامس على التوالي بعد هزيمة الزمالك أمس أمام أسوان في الجولة الـ 28 من المسابقة المحلية.

وقال السيد في تصريحات تلفزيوينة عبر فضائية "أون تايم سبورت": "مبروك البطولة المفضلة والمحببة لقلب جمهور الأهلي".

وأردف: "بداية الأهلي كانت قوية، وبعد استئناف الدوري المستويات كانت مذبذبة عند كل الفرق، وما ساهم في تتويج الأحمر هو البداية الجيدة".