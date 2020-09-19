الارشيف / الرياضة

مفاجأة في قائمة البرازيل استعدادا لتصفيات مونديال قطر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة في قائمة البرازيل استعدادا لتصفيات مونديال قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن قائمته فريقه التي ستخوض مبارياته في التوقف الدولي القادم، خلال شهر أكتوبر المقبل، ويسعى السيليساو لتحقيق نتائج جيدة في بداية تصفيات كأس العالم في قطر 2022.

وزين نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان قائمة المنتخب البرازيلي خلال التوقف المقبل، ولكن غاب ايدرسون حارس مانشستر سيتي عن تلك القائمة. 

وجاءت القائمة كالتالي :-

حراسة المرمى: أليسون بيكر– ويفيرتون – سانتوس.

Advertisements

خط الدفاع: تياجو سيلفا – ماركينيوس – فيليبي – رودريجو كايو – دانيلو – جابرييل – أليكس تيليس – رينان لودي. 

خط الوسط: كاسيميرو – فابينيو – برونو جيمارايش – دوجلاس لويز – فيليب كوتينيو – إيفرتون ريبيرو.

خط الهجوم: نيمار دا سيلفا – جابرييل جيسوس – رودريجو  – روبيرتو فيرمينو – ريتشارلسون – إيفرتون.

ويستعد منتخب البرازيل لخوض مباراتين في شهر أكتوبر، حيث ستكون المواجهة الأولى أمام بوليفيا، بينما اللقاء الثاني ضد منتخب بيرو.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مفاجأة في قائمة البرازيل استعدادا لتصفيات مونديال قطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا