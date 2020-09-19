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ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي ومصر المقاصة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي ومصر المقاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج النادي الأهلي بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة 42 في تاريخه والخامسة على التوالي، بعد خسارة غريمه التقليدي الزمالك أمام فريق أسوان بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من البطولة المحلية.

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة، بينما يحتل فريق الزمالك المركز الثاني برصيد 55 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم لانسحابه من لقاء القمة بالدور الأول، وبعد تعثر الأبيض أمام أسوان أصبح أقصي رصيد يمكنه الوصول إليه 70 نقطة.

ويلتقي النادي الأهلي مساء اليوم السبت، مع فريق مصر المقاصة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ومصر المقاصة:-

1- الأهلي 72 نقطة.

2- الزمالك 55 نقطة.

3- بيراميدز 48 نقطة.

4- المقاولون العرب 48 نقطة.

5- الاتحاد السكندري 37 نقطة.

6- سموحة 36 نقطة.

7- المقاصة: 36 نقطة

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8- إنبي35 نقطة.

9- أسوان 34 نقطة.

10- الإسماعيلي 31 نقطة.

11- طلائع الجيش 30 نقطة.

12- الإنتاج الحربي 30 نقطة.

13- المصري 29 نقطة.

14- حرس الحدود 29 نقطة

15- الجونة 28 نقطة.

16- وادي دجلة 27 نقطة.

17- نادي مصر 19 نقطة.

18- نادي طنطا 17 نقطة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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