نجم الأهلي السابق: لو كنت مكان فايلر سأكمل الدوري بالناشئين

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، المارد الأحمر بالتتويج بدرع الدوري الممتاز رقم 42 في تاريخه وأكد مجدي عبدالغني في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "درع الدوري عارف نفسه ومكانه الطبيعي في الجزيرة". وأضاف: "عندما يخسر الأهلي النقاط يكون لدي كامل الثقة أن الأهلي سيعود للصدراة وسيحسم اللقب بكل تأكيد وأطالب اتحاد الكرة بتسليم الدرع للأحمر مبكرًا". وتابع: "الأهلي حاليًا أصبح يركز في إفريقيا وأنا لو مكان فايلر مدرب الأهلي سأقوم بلعب باقي مباريات الدوري بالناشئين منحهم الفرصة وتجهيز الأساسيين لمباريات إفريقيا".

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