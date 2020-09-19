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نجم برشلونة على رادار ليفربول

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة على رادار ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ليفربول الإنجليزي يسعى للتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة الإسباني وذلك من أجل تدعيم خط هجوم الفريق قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن مسئولي ليفربول الإنجليزي اتصلوا بمسئولي برشلونة الإسباني مؤخرًا لطلب التعاقد مع النجم الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول معجب بموهبة وسرعة ديمبلي ويرى أن النجم الفرنسي يستطيع إضافة جودة لهجوم الريدز في الموسم الحالي بالإضافة إلى محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لم يرد على طلب ليفربول حتى الآن لكنه بدأ يفكر في الأمر لا سيما أن الصفقة ستكون على سبيل الإعارة فقط بدون وجود بند أحقية الشراء.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ديمبلي كان قد انضم إلى برشلونة في صيف 2017 لكنه فشل في إثبات قدراته مع البلوجرانا في المواسم السابقة بسبب تعرضه لإصابات متتالية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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