الارشيف / الرياضة

سبب إصرار برشلونة على ضم نجم أياكس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب إصرار برشلونة على ضم نجم أياكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكر تقرير صحفي إسباني، عن إصرار برشلونة للتعاقد مع نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يسعى لتدعيم الجبهة اليمنى لديه، بالتعاقد مع سيرجينو ديست، نجم أياكس.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة يريد تسويق ظهيره الأيمن البرتغالي نيسلون سيميدو، الذي تؤكد عدة تقارير عن احتمالية بيعه مقابل 40 مليون يورو.

ويصر رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، على ضم اللاعب، بسبب صغر سنه، وقوته وسرعته، بالإضافة إلى قدرته على اللعب في مركزي الظهير الأيمن والظهير الأيسر.

ويريد برشلونة الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء بنهاية الإعارة خلال الموسم القادم.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سبب إصرار برشلونة على ضم نجم أياكس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

إقرأ ايضا