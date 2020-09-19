نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب إصرار برشلونة على ضم نجم أياكس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ذكر تقرير صحفي إسباني، عن إصرار برشلونة للتعاقد مع نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.
وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يسعى لتدعيم الجبهة اليمنى لديه، بالتعاقد مع سيرجينو ديست، نجم أياكس.
وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة يريد تسويق ظهيره الأيمن البرتغالي نيسلون سيميدو، الذي تؤكد عدة تقارير عن احتمالية بيعه مقابل 40 مليون يورو.
ويصر رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، على ضم اللاعب، بسبب صغر سنه، وقوته وسرعته، بالإضافة إلى قدرته على اللعب في مركزي الظهير الأيمن والظهير الأيسر.
ويريد برشلونة الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء بنهاية الإعارة خلال الموسم القادم.
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