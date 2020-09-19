نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة ضد إلتشي في نهائي كأس جامبر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق برشلونة مع إلتشي اليوم السبت 19 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو معقل البارسا، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس جامبر.
وسوف تقام المباراة بين برشلونة وإلتشي في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.
وحقق البارسا الفوز في المباراة الودية الماضية على حساب جيرونا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وأيضاً انتصر في مباراته الودية الأولى على مع كومان بنفس النتيجة على فريق خيمناستيكا.
يذكر أن الهولندي رونالد كومان يقود الفريق الكتالوني في الموسم المقبل خلفًا لكيكي سيتين الذي رحل بعد نهاية الموسم الماضي.
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