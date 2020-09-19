نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة تفصل الأهلي عن أهم صفقاته الصيفية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يرغب النادي الأهلي في التعاقد مع النجم الجزائري يوسف البلايلي، لاعب فريق أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وهناك تحركات قوية داخل القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، من أجل حسم الصفقة في أسرع وقت خلال الفترة الحالية.
ويتفاوض الأهلي حاليًا مع يوسف البلايلي، على المقابل المالي الذي سيتقاضاه اللاعب، بالإضافة إلى المقابل الذي طلبه أهلي جدة لترك اللاعب.
ويدعم حفيظ بلايلي، والد اللاعب يوسف بلايلي، فكرة انتقاله لصفوف المارد الأحمر، بشرط الاتفاق على المقابل المالي بين الطرفين.
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