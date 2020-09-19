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عرض مالي كبير يقرب الأهلي من صفقة الجناح الطائر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض مالي كبير يقرب الأهلي من صفقة الجناح الطائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب مسؤولو النادي الأهلي في التعاقد مع كريم طارق، لاعب نادي بتروجيت والمعار لنادي طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويتنافس الأهلي مع كل من الزمالك وبيراميدز، من أجل ضم كريم طارق خلال الصيف الجاري.

ولم يصل الأهلي لاتفاق رسمي مع نادي بتروجيت بشأن ضم كريم طارق، لكنه أقرب من الزمالك وبيراميدز لضم اللاعب.

وكشفت تقارير صحفية، أن إدارة بتروجيت لن تقف أمام رغبة كريم طارق، وستوافق على العرض المالي الكبير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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