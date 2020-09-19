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بلانكو بديل كاسيميرو في ريال مدريد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلانكو بديل كاسيميرو في ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي كاسيميرو نجم ريال مدريد الإسباني يعتبر اللاعب الوحيد في مركزه في حين لا يرغب مسئولو الملكي في عقد أي صفقات في الصيف الحالي بسبب الأزمة الإقتصادية الناتجة من تفشي وباء .

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قرر الإعتماد على النجم الشاب أنطونيو بلانكو كبديل لكاسيميرو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه من المتوقع أن يكون بلانكو على مقاعد البدلاء في مباراة ريال سوسيداد وربما سيشارك بعد أن قضى 7 سنوات في أكاديمية النادي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد كان ينوي التعاقد مع الفرنسي إدواردو كامافينجا نجم خط وسط رين الفرنسي ولكن وجد مسئولو الملكي صعوبة في التعاقد معه ليتأجل ضم إلى صيف عام 2021.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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