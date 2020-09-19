أفضل هداف دولي.. رونالدو يتوج بجائزة جديدة

فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، بجائزة أفضل هداف دولي عن عام 2019 الماضي. وكتب رونالدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "سعيد بالفوز بجائزة الاتحاد الدولي للتاريخ وإحصاءات كرة القدم كأفضل هداف دولي لعام 2019". وتعد هذه الجائزة هي الخامسة في تاريخ كريستيانو رونالدو، بعد أن حققها في أعوام 2013، 2014، 2016 و2017.

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