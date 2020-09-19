نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع فرنسي إيطالي على نجم توتنهام في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية عن وجود صراع بين أندية أوروبية من أجل التعاقد مع ديلي آلي نجم توتنهام الإنجليزي.
وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن كلا من باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي يطمحان في الحصول على خدمات ديلي آلي في الفترة المقبلة.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن فكرة رحيل ديلي آلي عن توتنهام أصبحت واردة جدًا مع إقتراب النادي اللندني من جلب نجمه السابق الويلزي جاريث بيل من صفوف ريال مدريد الإسباني.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ديلي آلي البالغ من العمر 24 عامًا لم يعد بنفس الأهمية مع توتنهام بعد تراجع مستواه في المواسم الأخيرة.
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