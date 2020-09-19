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عملاق إيطالي يزاحم برشلونة على ضم ديباي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عملاق إيطالي يزاحم برشلونة على ضم ديباي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن احتمالية انتقال المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، نجم ليون الفرنسي، لصفوف ميلان الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ديباي هو أحد أهم أهداف برشلونة في الميركاتو الصيفي، لتدعيم مركز قلب الهجوم في الفريق الكتالوني، حيث ارتبط بالذهاب للبارسا بمجرد تعيين رونالد كومان مديراً فنياً لبرشلونة.

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ووفق شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، فإن ليون عرض ديباي للانتقال لصفوف ميلان الإيطالي، خلال سوق الانتقالات.

وأوضحت، أن ليون يطمح في ضم نجم ميلان، لوكاس باكيتا، مقابل التعاقد مع ديباي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

ولا يريد ليون التفريط في ديباي دون مقابل، بعد أن أعلن رغبته في الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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