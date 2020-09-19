غياب حجازي.. ويست بروميتش ضيفا على إيفرتون بالدوري الإنجليزي

يحل فريق وست بروميتش البيون ضيفا على منافسه إيفرتون اليوم على ملعب جوديسون بارك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
ويسعى فريق بروميتش المحترف ضمن صفوفه المصري أحمد حجازي إلى تحقيق الفوز الأول في بطولة البريميرليج بعد الخسارة الكبيرة أمام فريق ليستر سيتي بثلاثية الجولة الماضية.
وحسب تصريحات سلافن بيليتش المدير الفني لفريق ويست بروميتش فإن أحمد حجازي لن يشارك في مباراة اليوم بسبب تعرضه للإصابة علي أن يكون جاهزا للمشاركة في المباراة القادمة أمام برينتفورد في كأس الرابطة.
ويسعى إيفرتون لتحقيق الفوز الثاني علي التوالي بعد الانتصار المفاجئ علي فريق توتنهام الجولة الماضية بنتيجة هدف دون رد.
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