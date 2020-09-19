خاص.. الترجي يعترف بتعثر مفاوضاته مع يوسف البلايلي

أكد مصدر بنادي الترجي التونسي أن المفاوضات مع يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي، لاستعادته، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وصلت إلى طريق مسدود.

كان يوسف البلايلي انضم إلى أهلي جدة خلال الصيف الماضي، لمدة 3 مواسم، قادما من الترجي التونسي، لكنه لم ينجح في إثبات نفسه مع الراقي.

وقال المصدر:" المفاوضات مع يوسف البلايلي تعثرت خلال الفترة الماضية بعدما اشترط والد اللاعب ووكليه الحصول على 2 مليون دولار سنويا، وهو رقم كبير للغاية".

Advertisements

وتابع:" إذا كان يوسف البلايلي لا يريد العودة إلى الترجي مجددا فهو حر".

كانت تقارير صحفية، أشارت خلال الساعات الماضية أن النادي الأهلي حسم صفقة يوسف البلايلي، رغم نفي والده.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ يوسف البلايلي مليون و 600 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.