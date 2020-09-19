دوري_مؤمن_ال42_اهلاوي يتصدر تويتر بعد هزيمة الزمالك من أسوان

حقق الفريق الأول بالنادي الأهلي، بطولة الدوري رسميا للمرة الـ42 في تاريخه، بعد خسارة منافسه الزمالك بهدف دون رد على يد أسوان، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب "استاد القاهرة" ضمن حسابات الأسبوع الـ28 من مسابقة دوري we المصري.

ودشن عدد من جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعى #دوري_مومن_ال42_اهلاوي ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.



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