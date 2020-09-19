ليلة الاحتفال باللقب 42.. موعد مباراة الأهلي والمقاصة في الدوري والقناة الناقلة

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة والقناة الناقلة:
الأهلي ضد مصر المقاصة:
في المقابل يطمح مصر المقاصة في مواصلة انتفاضته الأخيرة في مسابقة الدوري، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر.
ونجح المقاصة في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات بالدوري، على حساب الإسماعيلي والاتحاد وطنطا ونادي مصر.
ترتيب الأهلي ومصر المقاصة في الدوري:
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة، بفارق 17 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز السابع بـ 36 نقطة.
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