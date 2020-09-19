نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد ابراهيم مديرا فنيا لمنوف في دورة الترقي في المقال التالي
جاء قرار إدارة الفريق المنوفي، بتعيين مدير فني جديد، ليتولى المهمة خلفاً لمحمد صلاح، المدير الفني السابق.
وكان صلاح قد قاد منوف في دوري القسم الرابع، وتأهل، معه لدورة الترقي، التي ستنطلق في 17 أكتوبر المقبل.
ويعقد منوف جلسه مع اللاعبين اليوم السبت، لإخطارهم بالمدير الفني الجديد، وتحديد موعد بداية المران.
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