نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة قاضية لمانشستر سيتي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي أن المهاجم سيرجيو أجويرو قد يغيب عن أول شهرين بموسم الدوري الإنجليزي، حيث لم يتدرب حتى الآن مع الفريق منذ إصابته في الركبة في يونيو الماضي.
أشار جوارديولا إلى أن أجويرو (32 عاماً) ربما لن تكتمل لياقته حتى نوفمبر المقبل لأن إصابته في منتهى الصعوبة.
وأضاف: "لم يخض أي حصة تدريبية حتى الآن معنا، وسيرجيو ليس من اللاعبين الذين يستعيدون لياقتهم البدنية سريعاً، غاب لفترة طويلة، وربما يحتاج لشهر أو شهرين ليكون جاهزاً".
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