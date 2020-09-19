أرسنال يطمح لمواصلة الصدارة أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق أرسنال، وست هام يونايتد اليوم، السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب الإمارات "معقل الجانرز" ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
ويسعى فريق أرسنال إلى مواصلة انطلاقته القوية في الدوري الإنجليزي بعدما نجح في تحقيق الفوز على فولهام بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى، وتصدر الترتيب للمرة الاولى منذ 2016.
ومن المتوقع أن يشارك نجمنا المصري محمد النني في المباراة بعد الأداء القوي الذي قدمه المباراة الماضية أمام فولهام.
علي جانب آخر، يدخل فريق وست هام يونايتد المباراة بهدف تحقيق فوزه الأول في البطولة بعد الخسارة أمام نيوكاسيل يونايتد بنتيجة هدفين دون رد في الجولة الأولي.
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