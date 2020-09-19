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صاحب هدف التتويج.. إبراهيم جلال: الأهلى لا يحتاج هدايا.. وهذا سر هدفى فى الزمالك

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ظهر وتألق بالجولات السابقة نجم وهداف شاب لنادي أسوان وصاحب هدف الفوز على فريق الزمالك وتأكيد حصول الأهلي على الدورى رقم 42، هو إبراهيم جلال، لاعب حرس الحدود والمنيا السابق وهداف أسوان الحالي.

ورصد "دوت الخليج" ردود أفعال إبراهيم جلال عقب الفوز على فريق الزمالك.

وعبر إبراهيم جلال، صاحب هدف أسوان، والذي تسبب في فوز فريقه على الزمالك للمرة الأولى في تاريخه، عن سعادته بهذا الفوز.

وعن الفوز على نادي الزمالك قال: "الفوز ضد الزمالك دليل على أن نتائجنا الفترة الأخيرة ليست صدفة بل نتاج عمل نقوم به".

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وأضاف: "الأداء الذي نقدمه نستحق عليه الحصول على مركز متقدم وليس البقاء فقط".

وردا على سؤال عما إذا كان سعيدا بأن هدفه في نادي الزمالك هو هدف تتويج النادي الأهلي بالدورى، قال هداف الفريق الأسوانى إن النادي الأهلي نادٍ كبير ولا يحتاج أحدا لإهدائه الدورى، فقد حسم الأهلي الدورى من بداية منافسات الدور الثانى.

وعن أمنيته الفترة المقبلة، أكد أنه يتمنى تحقيق مركز يليق بجماهير وبمكانة ولاعبي نادي أسوان وليس المنافسة علي البقاء بالدورى.

 واختتم هداف نادي أسوان حديثه بإهداء هذا الفوز لجماهير نادي أسوان وللاعبي الفريق الذين لم يشاركوا في اللقاء.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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