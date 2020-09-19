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اللجنة الأولمبية تهنئ الأهلي بلقب الدوري الـ 42

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هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب النادي الأهلي ومجلس إدارته وأعضائه وجماهيرة بالتتويج بلقب الدوري رقم 42 في تاريخه عن جدارة واستحقاق كان فيها الفريق صاحب النفس الطويل في المباريات حتى حقق اللقب.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن دعمه للقطبين الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للوصول للنهائي الإفريقي حتى يكون النهائي مصريا خالصا، والتوفيق لفريق بيراميدز في مباراة نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية في تجربة مهمة للفريق.

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أن نجاح الأندية الثلاثة في بطولات الأندية الإفريقية يمثل تأكيد على تفوق الكرة المصرية على المستوى الإفريقي والذي يؤكد ريادة الرياضة المصرية وتفوقها في ظل رعاية ودعم القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يمنح للرياضة المصرية إهتمام كبير ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات خلال السنوات الأخيرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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