اللجنة الأولمبية تهنئ الأهلي بلقب الدوري الـ 42

هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب النادي الأهلي ومجلس إدارته وأعضائه وجماهيرة بالتتويج بلقب الدوري رقم 42 في تاريخه عن جدارة واستحقاق كان فيها الفريق صاحب النفس الطويل في المباريات حتى حقق اللقب.
وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن دعمه للقطبين الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للوصول للنهائي الإفريقي حتى يكون النهائي مصريا خالصا، والتوفيق لفريق بيراميدز في مباراة نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية في تجربة مهمة للفريق.
وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أن نجاح الأندية الثلاثة في بطولات الأندية الإفريقية يمثل تأكيد على تفوق الكرة المصرية على المستوى الإفريقي والذي يؤكد ريادة الرياضة المصرية وتفوقها في ظل رعاية ودعم القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يمنح للرياضة المصرية إهتمام كبير ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات خلال السنوات الأخيرة.
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