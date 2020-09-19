الارشيف / الرياضة

محمد النني ضمن تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة وست هام يونايتد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يستضيف فريق آرسنال، وست هام يونايتد اليوم، السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب الإمارات "معقل الجانرز" ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". 

ومن المتوقع أن يبدأ ارتيتا المدير الفني لـ فريق آرسنال المباراة ضد وست هام بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: لينو

الدفاع: كيرين تيرني – جابريل – روب هولدينج – بيلليرين

Advertisements

الوسط: محمد النني – تشاكا – ميتلاند نايلز – ويليان

الهجوم: ألكسندر لاكازيت – بيير أوباميانج

ويسعى فريق أرسنال إلى مواصلة انطلاقته القوية في الدوري الإنجليزي بعدما نجح في تحقيق الفوز على فولهام بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى، وتصدر الترتيب للمرة الاولى منذ 2016. 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محمد النني ضمن تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة وست هام يونايتد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا