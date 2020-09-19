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تطورات مفاوضات الأهلي لضم أيوب الكعبي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات مفاوضات الأهلي لضم أيوب الكعبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخطط مسؤولو النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية، بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.

مفاوضات الأهلي لضم أيوب الكعبي

يترقب أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، موقف أيوب الكعبى المهاجم المغربى، لبحث إمكانية انتقاله للقلعة الحمراء، خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية.

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وعرض مسؤولو النادي الأهلي ضم الكعبى لمدة 3 سنوات، إذ عرض على اللاعب الحصول على مليون و600 ألف دولار بالموسم الأول، ومليون و800 ألف دولار بالموسم الثانى، ومليون و900 ألف دولار بالموسم الثالث.

ويفاضل المهاجم المغربي أيوب الكعبى بالوقت الحالي بين عرض الأهلى وعرض فريق بيراميدز.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم أيوب الكعبي بالذهاب إلى النادي الأهلي، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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