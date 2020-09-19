الارشيف / الرياضة

تفاصيل عرض الزمالك لإعادة جروس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل عرض الزمالك لإعادة جروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل مسؤولو الزمالك البحث للاستقرار على المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول في الفترة المقبلة، بعد رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة التعاون السعودي.

مفاوضات الزمالك مع جروس

تواصل مسؤولو الزمالك في الساعات الماضية، مع السويسرى كريستيان جروس، لتولى القيادة الفنية للفريق حتى الإنتهاء من بطولة دورى أبطال إفريقيا، والدوري المصري.

Advertisements

وحاول أمير وأحمد مرتضى منصور إقناع المدرب السويسري، الذي وافق مبدئيا لحين معرفة تفاصيل العرض والأمور المادية.

وحرصت إدارة الزمالك على إغراء جروس بإمكانية تحقيق اللقب الإفريقى فى الفترة المقبلة، خصوصًا أنه يرتبط بعلاقة قوية مع جماهير الزمالك بعد أن قاد الفريق بالموسم الماضى لحصد الكونفيدرالية في 2019.

الجدير بالذكر أن المدرب السويسري كريستيان جروس رحل عن قيادة نادى الزمالك فى الموسم الماضي لتدريب أهلي جدة السعودي، بعد خلاف مع الإدارة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تفاصيل عرض الزمالك لإعادة جروس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

إقرأ ايضا