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تعرف على تشكيل مانشستر سيتي المتوقع في مواجهة ولفرهامبتون

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة فريق ولفرهامبتون يوم الاثنين المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسوف تقام المباراة بين مانشستر سيتي ولفرهامبتون في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويأتي التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي كالآتي :-

حراسة المرمى: ايدرسون.

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خط الدفاع: والكر - ناثان أكي - جارسيا - كانسيلو.

خط الوسط: رودريجو - كيفين دي بروين - فودين.

خط الهجوم: رحيم سترلينج - رياض محرز - جيسوس.

ونجح فريق ولفرهامبتون في تحقيق الفوز خلال الجولة الأولى من البريميرليج على حساب شيفيلد يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

يذكر أن مانشستر سيتي لم يلعب في الجولة الأولى، وأعلن الاتحاد الإنجليزي عن تأجيل مباراته مع أستون فيلا، بسبب فترة الراحة التي حصل عليها السيتي بعد نهاية الموسم الماضي بشكل متأخر لمشاركته لي دوري أبطال أوروبا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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