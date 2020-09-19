نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات مفاوضات يوفنتوس لضم لويس سواريز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث تقرير صحفي إيطالي، اليوم الجمعة، أن لويس سواريز مهاجم برشلونة، قد لا ينضم ليوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

مفاوضات يوفنتوس لضم لويس سواريز

ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن سواريز لن يتمكن من التوقيع مع يوفنتوس، مع استثناء حدوث تقلبات غير متوقعة حتى نهاية الميركاتو.

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وأوضح الموقع أن سواريز لديه كل متطلبات الحصول على الجنسية الإيطالية، لكن وقت إصدار جواز السفر في إيطاليا ليس سريعًا للأجانب.

وتابع أن مسألة التأخيرات في إصدار جواز السفر الإيطالي، لا يستطيع أي شخص الإفلات منها، وبالتالي ستظل صفقة انتقال لويس سواريز إلى يوفنتوس الإيطالي معلقة.

وأردف الموقع الإيطالي أن تفضيل يوفنتوس لإيدين دجيكو مهاجم روما، يعمل أيضًا على تهديد صفقة سواريز بالفشل.

وأتم الموقع أن سواريز نفسه لم يصل لاتفاق مع برشلونة، بشأن فسخ عقده الذي ينتهي في صيف العام المقبل.