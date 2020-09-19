الليلة.. الأهلي يواجه المقاصة بعد حسم بطولة الدوري رسميًا

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11:22 صباحًا - 19 سبتمبر، 2020
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستضيف نظيره مصر للمقاصة في الثامنة من مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الأسبوع الـ28 من منافسات بطولة الدوري العام.
يخوض الأهلي بعدما حسم بطولة الدوري العام رسمياً أمس، الجمعة، بعد خسارة الزمالك من أسوان بهدف نظيف في الجولة الـ28 للدوري وجاءت خسارة الزمالك أمس لتُعلن تتويج الاهلي رسمياً باللقب للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه.
يدخل الأهلي مواجهة المقاصة وهو يعتلي قمة الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة جمعها على مدار 27 جولة، بعدما حقق الفوز في 23 مباراة، واكتفى بالتعادل في3 مباريات وخسر في مباراة واحدة.
يمتلك الأهلي أقوى خط هجوم في الدوري، برصيد 63 هدفا ، كما أنه صاحب أقوى خط دفاع، بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف، فيما يدخل مصر المقاصة مواجهة اليوم في المركز السابع برصيد 36 نقطة جمعها على مدار 27 مباراة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات والتعادل في 9 مواجهات والخسارة كذلك في 9 مباريات.
السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي أعلن قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة، وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، ومحمود وحيد، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.
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