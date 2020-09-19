الليلة.. الأهلي يواجه المقاصة بعد حسم بطولة الدوري رسميًا

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستضيف نظيره مصر للمقاصة في الثامنة من مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الأسبوع الـ28 من منافسات بطولة الدوري العام.

يخوض الأهلي بعدما حسم بطولة الدوري العام رسمياً أمس، الجمعة، بعد خسارة الزمالك من أسوان بهدف نظيف في الجولة الـ28 للدوري وجاءت خسارة الزمالك أمس لتُعلن تتويج الاهلي رسمياً باللقب للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه.

يدخل الأهلي مواجهة المقاصة وهو يعتلي قمة الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة جمعها على مدار 27 جولة، بعدما حقق الفوز في 23 مباراة، واكتفى بالتعادل في3 مباريات وخسر في مباراة واحدة.

يمتلك الأهلي أقوى خط هجوم في الدوري، برصيد 63 هدفا ، كما أنه صاحب أقوى خط دفاع، بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف، فيما يدخل مصر المقاصة مواجهة اليوم في المركز السابع برصيد 36 نقطة جمعها على مدار 27 مباراة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات والتعادل في 9 مواجهات والخسارة كذلك في 9 مباريات.

السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي أعلن قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة، وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، ومحمود وحيد، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.