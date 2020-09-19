قبل مواجهة الليلة.. الأهلي يهزم المقاصة «12مرة»

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستضيف فريق مصر المقاصة في الثامنة من مساء اليوم السبت في إطار الجولة الـ28من منافسات بطولة الدوري.
ويخوض الأهلي مواجهة الليلة بعدما حسم بطولة الدوري العام رسمياً أمس، الجمعة، بعد خسارة الزمالك من أسوان بهدف نظيف في الجولة الـ28 للدوري وجاءت خسارة الزمالك أمس لتُعلن تتويج الاهلي رسمياً باللقب للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه.
ويدخل الأهلي مواجهة المقاصة وهو يعتلي قمة الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة جمعها على مدار 27 جولة، بعدما حقق الفوز في 23 مباراة، واكتفى بالتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراة واحدة.
ونرصد في السطور التالية أبرز أرقام في تاريخ لقاءات الفريقين:
تحمل مباراة اليوم المواجهة رقم 18 بعدما التقى الأهلي ومصر للمقاصة على مدار 17 مباراة سابقة كان الفوز حليف الأهلي في 12 مباراة، وفرض التعادل نفسه على 3 مباريات فيما كان الفوز حليف المقاصة في مواجهتين فقط.
يعود تاريخ المواجهة الأولى بين الأهلي ومصر المقاصة قبل عقد من الزمان، وتحديدًا في موسم 2010-2011 وانتهت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، فيما كانت آخر مواجهات الفريقين في الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.
أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي عندما فاز بأربعة أهداف مقابل هدف وهو ما حدث في أبريل 2014.
حافظ الأهلي على نظافة شباكه أمام المقاصة في 7 مباريات، فيما خرج المقاصة بشباك نظيفة أمام الأهلي في مباراة واحدة.
نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك مصر المقاصة في 32 مناسبة من خلال 19 لاعبا، بينما استقبلت شباك الأهلي 14 هدفا.
يعد محمد أبو تريكة نجم مهاجم الأهلي الأسبق صاحب أول أهداف الفريق في شباك مصر للمقاصة، فيما كان محمد مجدي أفشه لاعب الآهلي الحالي صاحب آخر الأهداف في لقاء الفريقين بالدور الأول.
ويعد أحمد فتحي لاعب الأهلي أكثر اللاعبين ظهورا في تاريخ لقاءات الفريقين برصيد 10 مباريات.
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