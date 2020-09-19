أكد عدم اهتمامه بالشائعات.. فايلر يطمئن مسئولي الأهلي على استمراره مع الفريق

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على طمأنة مسئولي القلعة الحمراء بعدم رحيله أو حسم موقفه سوي مع نهاية دوري أبطال أفريقيا.

وحرص فايلر خلال حديثه الودي مع مسئولي القلعة الحمراء - حسب مصادر -أنه لا يلتفت للشائعات التي تحاصره طوال الوقت بجانب ضغوط وسائل الإعلام والسوشيال ميديا وتركيزه الحالي في إعادة الفريق للكرة التي كان يقدمها في الدور الأول.

وقال فايلر خلال أحاديثه إنه لا يهتم بما يدور حوله وتركيزه فقط داخل التدريبات والمستطيل الأخضر ولا يدع الحجج والإعذار من رحيل لاعبين أو إصابة اخرين ويسعي للتركيز في دوري أبطال افريقيا بمواجهة الوداد في نصف نهائي تلك النسخة.

وأضاف المدرب السويسري لمسئولي الأهلي أنه مدير فني محترف يدرك جيدًا أن رأس ماله هو عمله وسمعته لذا لم يدخل في أي مفاوضات مع أنديه اخري خلال الفترة الحالية رغم وجود عروض بالجملة ولكنه يحترم الفريق الذي يقوده.

وأوضح أنه مقتنع تمامًا بتجربته وسوف يسعى لإنهائها بالشكل الذي أتم الاتفاق عليه خاصة مع ما وجده من إحترافية شديدة في التعامل من قبل مجلس إدارة القلعة الحمراء.