وقال الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي، عبر "تويتر"، إن أوباميانج ساهم في 15 هدفًا خلال آخر 16 مشاركة مع آرسنال بـ "ديربي لندني" بالبريميرليج، حيث سجل 12 هدفًا، وصنع 3 آخرين.
وكان أوباميانج له دورًا كبيرًا في فوز فريقه آرسنال على نظيره فولهام بنتيجة 3-0، في الجولة الأولى من البريميرليج، ونجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 57.
وجدد أوباميانج عقده مع آرسنال يوم، الثلاثاء الماضي، ليستمر حتى صيف 2023، بعد أن كان من المفترض أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أوباميانج يخيف وست هام برقم مميز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.