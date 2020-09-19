علق مصطفي أمين عضو مجلس ادارة نادي أسوان والمشرف علي فريق الكرة ، علي التصريحات التلفزيونيه بشأن وجود سحر منع وصول لاعبي الزمالك إلى شباك مسعد عوض حارس مرمي فريق أسوان ونجاح الفريق في تحقيق الفوز على الزمالك ،ضمن الجولة 28 بالدورى الممتاز المقامة علي إستاد القاهرة .
وأكد "أمين " أن مايقال مهاترات ولسنا طرف فيها، مطالبا لاعبي الفريق بالتركيز في هدف الفريق وهو البقاء بالممتاز .
وأختتم أمين حديثه، قائلا: "إن فريق أسوان حقق الفوز علي فريق الزمالك لأنه الأحق بحصد الثلاث نقاط وفقا لسير أحداث اللقاء، وهذا تتويج لمجهود الجهاز الفنى واللاعبيين طوال الفترة الماضية .
يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان حقق الفوز بهدف نظيف لإبراهيم جلال علي نادي الزمالك بالجولة ال28بالدورى الممتاز ،وبهذا الفوز توج النادي الأهلي رسميا بدرع الدورى للموسم الحالي قبل نهايته ب7 جولات .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ردا على هزيمة الزمالك بالسحر.. المشرف على فريق أسوان: ما يقال مهاترات وكنا الأحق بالفوز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.