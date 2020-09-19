ليلة سقوط كارتيرون.. ماذا قدم التعاون في ظهوره الأول تحت قيادة الديك الفرنسي؟

حيث سقط فريق التعاون السعودي ، في الظهور الأول تحت قيادة كارتيرون أمام بيرسبوليس الإيراني بهدف نظيف " من ركلة جزاء"، ضمن منافسات الجولة الرابعة ، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا.
وكان نادي التعاون السعودي أعلن، الأربعاء الماضي، تعاقده مع كارتيرون لمدة موسمين، بعد فسخ الديك الفرنسي تعاقده مع نادي الزمالك.
وجاءت هزيمة التعاون تحت قيادة كارتيرون ، تزامنا مع خسارة الزمالك مع أسون بهدف دون رد، وتتويج الأهلي رسميا بلقب الدوري.
أرقام التعاون في الظهور الأول تحت قيادة كارتيرون:
- فقد التعاون صدارة المجموعة، حيث تراجع إلى المركز الثاني بـ 6 نقاط، خلف بيرسبوليس المتصدر بـ 7 نقاط.
- سدد التعاون 3 تسديدات طوال المباراة منهم كرة وحيدة على المرمى، فيما سدد بيرسبوليس 8 تسديدات منهم تصوبتين على المرمى
- استحوذ التعاون على الكرة خلال الـ 90 دقيقة بنسبة 49 % مقابل 51 % للفريق الإيراني
- بغلت عدد لمسات التعاون للكرة خلال اللقاء 596 مرة، مقابل 682 لـ بيرسبوليس
- قطع التعاون الكرة 12 مرة، مقابل 10 مرات للخصم.
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