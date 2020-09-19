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المكافآت تنهال على لاعبي الأهلي بعد حسم الدوري

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المكافآت تنهال على لاعبي الأهلي بعد حسم الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لحصد المكافآت عقب الحصول والتتويج رسميًا بلقب الدوري المصري الممتاز.

وحسم الأهلي لقب المسابقة بصورة رسمية، قبل 7 جولات من ختامها، بعدما خسر الزمالك منافسه المباشر أمس أمام أسوان، بهدف دون رد، ليبتعد الأهلي بالصدارة برصيد 72 نقطة.

ومن المقرر أن يحصل كل لاعب على 175 ألف جنيه، مكافأة عن التتويج باللقب، حسب نسبة المشاركات والمباريات التي خاضها طوال الموسم.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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