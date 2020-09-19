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إيهاب جلال يطالب لاعبي المقاصة بالفوز على الأهلي

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أكد إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة ثقته الكاملة فى قدرات لاعبيه على تحقيق الفوز خلال مباراة اليوم المقرر إقامتها أمام الأهلى باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الـ 28 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

وحرص إيهاب جلال على عقد جلسة مطولة مع لاعبيه قبل انطلاق المران الرئيسي والختامى للفريق أمس استعدادا لمواجهة الأهلى.

وطالب جلال لاعبيه ببذل أقصى جهد ممكن فى مباراة اليوم أمام الأهلي من أجل الفوز بها واستمرار النتائج المميزة التى يحققها الفريق فى الفترة الأخيرة والتى نجح خلالها فى تحقيق 4 انتصارات متتالية على حساب كلا من الإسماعيلى والاتحاد السكندري وطنطا وإف سي مصر.

 وأكد جلال أن مباراة الأهلى فى حال الفوز بها ستكون نقطة تحول فى مشوار الفريق بالدوري وستعطى دفعة معنوية كبيرة للمنافسة على المراكز الأولى بجدول ترتيب المسابقة والدخول فى صراع المربع الذهبي .

وأعلن جلال قائمة فريقه لمواجهة الأهلى والتى ضمت 20 لاعبا وهم وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي وعاصم سعيد وأحمد محسن وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو وميدو جابر وصلاح عاشور وعبد الله مجدي ومحمد توني وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم وباولن فوافي وشميلس بيكلي وصلاح أمين وعمرو مرعي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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