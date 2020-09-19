خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي: فوزكم الوحيد على الزمالك لما الأتوبيس موصلش

وجه الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، رسالة استفزازية لجماهير النادي الأهلي، بعد حصد المارد الأحمر لقب الدوري رقم 42 في تاريخه.
وكتب الغندور، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "مبروك لأصدقائي الأهلاوية دوري كورونا، بس ما تنسوش إن الهزيمة الوحيدة هذا الموسم كانت من الزمالك، وإن السوبر المصري كان الزمالك، وفوزكم الوحيد على الزمالك لما الأتوبيس موصلش".
وتوج الأهلي بطلا رسميا للدوري المصري، موسم (2019-2020)، للمرة الـ 42 في تاريخه، أمس، الجمعة، بعد فوز أسوان على الزمالك بهدف نظيف.
ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة رقم 28 من الدوري المصري.
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