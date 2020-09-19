بعد تصريحات كارتيرون.. تعرف على عدد مدربي الزمالك المقالين منذ 2016

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لنادي الزمالك عن الطريقة التي ترك بها الفريق الاول وانضمامه لنادي التعاون السعودي بعدها بساعات قليلة وذلك خلال المؤتمر الصحفي بعد هزيمته أمام فريق بيرسبوليس الإيراني في دور المجموعات بدورى أبطال آسيا .

وقال كارتيرون إن رئيس نادي الزمالك أقال 25 مدربا خلال عامين ، وأن ما حدث ليس مشكلة أن يرحل مدرب بنفس الطريقة .

ونستعرض لكم عدد المديرين الفنيين الذين أقالهم الزمالك خلال عامين :

1- تولى محمد حلمي مهمة تدريب الزمالك في نهاية عام 2016 ونجح في تحقيق بطولة السوبر المصري بعد الفوز علي الأهلي بضربات الترجيح

2- ثم تولى البرتغالي ايناسيو المهمة في عام 2017 وقضي 114 يوما مع الزمالك

لعب 22 مباراة فاز في 10 بنسبة نجاح 50% وتعادل في 6 وهُزم في مثلهم ـ من ضمنهم مباراة المقاصة التي انسحب الزمالك منها

وأنهى الزمالك بطولة الدورى محتلا المركز الثالث ليشارك في بطولة الكونفيدرالية الموسم المقبل ، وفي بطولة دوري أبطال أفريقيا خرج الزمالك من دور الـ 16؛ حيث فاز بمباراة وحيدة تحت قيادة إيناسيو وتعادل في 3 وهُزم في اثنتين، بنسبة فوز 16 % ، أما بطولة الكأس فاز بمباراة وحيدة خاضها معه الفريق أمام طلائع الجيش بثلاثية نظيفة.

وفي البطولة العربية قاد فريقه بمباراتين تعادل في الأولى أمام الفتح الرباطي المغربي وهُزم في الثانية أمام العهد اللبناني ليحتل ثالثا في المجموعة ويصعب فرصه في التأهل للدور التالي.

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3-ثم تولى مهمة تدريب الفريق في نفس العام 2017 المونتينيجري نيبوشا وقاد الزمالك فى 18 مباراة في مسابقتي الدوري وكأس مصر، حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل فى 4 وخسر في 4 مباريات.

4-وتولى ايهاب جلال المهمة في بدايات عام 2018 ولعب قاد إيهاب جلال الزمالك في 14 مباراة بمسابقة الدوري الممتاز المصري، حقق الفوز في 8 وخسر في 4 مباريات وتعادل في لقائين. و في الكونفدرالية الافريقية، خاض الفريقين مباراتين، خسر الأولى، و حقق الفوز في الثانية قبل الخروج بركلات الترجيح أمام فريق ولايتا ديشا الإثيوبي في دور 32 أول في البطولة القارية.

5-في عام 2018 تولى خالد جلال مهمة تدريب الزمالك وحقق بطولة كأس مصر

6- وبعدها تولى السويسري جروس مهمة تدريب الفريق ليحقق بطولة السوبر المصري السعودي وكأس الكونفيدرالية الافريقية

7- ثم تولى بشكل مؤقت خالد جلال وخلفه طارق يحيي حتى تم التعاقد مع ميتشو تعاقد الزمالك مع ميتشو أغسطس 2019 ولعب الزمالك فى 13 مباراة حقق الفوز فى 8 مباريات وخسر 4 مباريات ، وتعادل الفريق مباراة واحدة ، خسر بطولة السوبر المحلى أمام الأهلى بنتيجة 3/2 ، وتوج ببطولة كأس مصر بالفوز على بيراميدز 3/0

8- ثم جاء كارتيرون وحقق بطولة السوبر المصري والسوبر الافريقي وخسر الدورى لصالح الاهلي ووصل الي نصف نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا قبل ان يفسخ تعاقده وينضم لفريق التعاون السعودي .