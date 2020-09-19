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موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه غدا الأحد نادي تشيلسي نظيره نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن نادي ليفربول افتتح بطولة الدوري الانجليزي بفوز صعب على ليدز يونايتد بنتيجة أربعة مقابل ثلاثة فى الجولة الأولي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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