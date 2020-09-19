اتحاد الشرطة يتعاقد مع لاعب القومي لمدة موسمين

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أحمد جودة - القاهرة - Advertisements نجح مجلس إدارة نادى اتحاد الشرطة الرياضي، برئاسة اللواء حازم الحبروك، في التعاقد مع أحمد عجيزي، ظهير أيمن فريق القومي، أحدى أندية المجموعة الخامسة بدوري القسم الثالث خلال منافسات للموسم الحالي.

وجاء التعاقد بناء على رغبة الجهاز الفنى للشرطة بقيادة المدير الفني محمود سعيد والمدرب العام سامح السقا، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

يذكر ان عجيزي لعب لعدة أندية من قبل ابرزها السكة الحديد، بنها، بلدية المحلة، البنك الأهلي، الشمس، وعاد اللاعب مرة أخرى للسكة الحديد ثم رحل للقومي.

ويحتل فريق اتحاد الشرطة المركز الثامن برصيد 37 نقطة، ويلتقى الشرطة عقب استئناف الدوري، مع فريق مركز شباب بطا فى العاشر من الشهر المقبل خارج ملعبه، وتعادل الفريقان في الدور الأول بهدفين لكلا منهما.

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