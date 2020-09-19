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الكاف يحتفل بفوز الأهلي بلقب الدوري المصري

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكاف يحتفل بفوز الأهلي بلقب الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بفوز النادي الأهلي مساء أمس بلقب الدوري المصري للموسم الخامس على التوالي، وللمرة الثانية والأربعين في تاريخه.

وغرد كاف عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"من جديد، أكد العملاق المصري الأهلي .

سيطر هيمنته على ساحة كرة القدم المصرية محلياً، حين عزز رقمه القياسي في مسابقة الدوري المصري الممتاز بالفوز بلقب موسم 2019/20 للمرة الـ 42 في تاريخه والخامسة على التوالي".

وتوج الأهلي مساء أمس الجمعة بلقب الدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي والثانية والأربعين في تاريخه مستغلا هزيمة منافسه الزمالك أمام أسوان بهدف دون رد وذلك قبل ٧ جولات من نهاية المسابقة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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