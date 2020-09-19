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شاهد.. أحمد فلوكس يستعرض عضلاته داخل الجيم

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نشر الفنان احمد فلوكس مقطع  فيديو لها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام . 

وظهر احمد فلوكس في مقطع الفيديو وهو داخل احد صالات الجيم يقوم ببعض التمارين الرياضية، وعلق قائلا علي الصورة : "نجاحك هو هدفك ... انت هو امانك " . 

يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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