الكاف يهنئ النادي الأهلي بلقب الدوري الـ 42.. ويصفه بـ العملاق المصري

حرص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على تهنئة النادي الأهلي، بعد التتويج بلقب الدوري رقم 42 في تاريخه، بعد هزيمة أقرب منافسيه الزمالك أمام أسوان أمس بهدف دون رد.

وغرد الحساب الرسمي لـ الاتحاد الأفريقي، علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "من جديد، أكد العملاق المصري النادي الأهلي هيمنته على ساحة كرة القدم المصرية محليًا".

وأضاف "حين عزز رقمه القياسي في مسابقة الدوري المصري الممتاز بالفوز بلقب موسم 2019/20 للمرة الـ 42 في تاريخه والخامسة على التوالي جائزة".

جدير بالذكر أن الأهلي يواجه مصر المقاصة اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري.