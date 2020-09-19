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مدرب العين ينتقد حكم مباراة فريقه ضد السد بدوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب فريق العين الإماراتي لكرة القدم الحكم الماليزي محمد أميرول الذي أدار لقاء الفريق أمام السد القطري اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وخسر العين برباعية نظيفة أمام السد.

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وقال بيدرو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة:"بطولة مثل دوري أبطال آسيا تشهد تواجد فرق قوية للغاية، ولن أتحدث عن نتيجة المباراة التي انتهت بالخسارة برباعية نظيفة، لكن السد والعين فريقان جيدان وكانت المباراة جيدة لكن الحكم لم يكن جيدا، ولا أعرف لماذا لم يتم استخدام تقنية الفار".

وأضاف :"حديثي لا يقلل من أحقية السد في الفوز ولكن هناك العديد من الأخطاء التي أثرت على الفريق كثيرا فبطولة بهذا الحجم تحتاج إلى حكام جيدين وعلى نفس المستوى".

وقال أيضا :"أشعر بالانزعاج لأن الحكم لم يكن على نفس مستوى المباراة ونفس مستوى الفريقين في بطولة كبيرة مثل دوري أبطال آسيا".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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