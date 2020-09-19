نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - صرح مصدر داخل النادي الأهلي بأن المارد الأحمر اقترب من ضم صفقة من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي .
وتابع المصدر أن الصفقة هي المدافع بدر بانون وقد تم بالفعل إنهاء المفاوضات معه ومع إدارة نادي الرجاء المغربي، تمهيدًا للانضمام لصفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد.
وأكد أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ستعلن عن الصفقة، بعد حسم المفاوضات بين إدارة القلعة الحمراء مع اللاعب وناديه حول المقابل المادي وقيمة العقد.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.