نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح مصدر داخل النادي الأهلي بأن المارد الأحمر اقترب من ضم صفقة من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي .

وتابع المصدر أن الصفقة هي المدافع بدر بانون وقد تم بالفعل إنهاء المفاوضات معه ومع إدارة نادي الرجاء المغربي، تمهيدًا للانضمام لصفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد.

وأكد أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ستعلن عن الصفقة، بعد حسم المفاوضات بين إدارة القلعة الحمراء مع اللاعب وناديه حول المقابل المادي وقيمة العقد.